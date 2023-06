Mexiko. Korruptionsbekämpfung in Honduras. Die Grundwasserentnahme hat die Erdachse gekippt

In Europa hat der Sommer begonnen, in Südamerika der Winter. In dieser Ausgabe berichten wir, dass die Grundwasserentnahme die Erdachse gekippt hat. Außerdem genießen wir die Poesie dreier lateinamerikanischer Autoren, der mexikanischen Dichterin Dana Gelinas, des peruanischen Dichters Jorge Espinoza Sánchez und der Argentinierin Teresa Avila, Botschafterin und Missionarin des Friedens. Wir werden in Honduras und Mexiko sein. Das Wort des Tages lautet: Grundwasser.