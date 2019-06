Mexiko, Argentinien und der Dramatiker Vicente Leñero.

In der Sonntagsausgabe unseres Programms reisen wir nach Mexiko, um die Theatergruppe "A la orilla del río" zu besuchen, die in Deutschland unterwegs war. Wir landen in der argentinischen Pampa, um die tatsächliche Situation der Rinder in diesem südamerikanischen Land kennen zu lernen. Wir besuchen noch mal Bolivien, um unsere Reihe bolivianischer Literaten fortzusetzen und erinnern an den mexikanischen Dramatiker Vicente Leñero, der am 9 Juni 1933 geboren wurde. In unserer Ökohaltestelle sprechen wir darüber, wie der Plastikmüll Umwelt und Natur zerstört. Das Wort des Tages in unserer Sendung ist "solsticio".