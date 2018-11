Mexico, Honduras, das Buch "Das Lächeln des Schnabeltiers" von Jose Contreras Azaña, Albert Camus und der Jaguar in Haltestelle Iberoamerika

Manchmal ist die Fiktion irrer als jede Realität. Manchmal nicht. Aber immer wieder. Jose Carlos Contreras Azaña wird am Freitag, den 16.11.2018, um 18:30 Uhr im Hofgebäude der VHS Karlsruhe, Kaiserallee 12e, sein Buch "Das Lächeln des Schnabeltiers" (La sonrisa del ornitorrinco) vorstellen. Wir berichten. Außerdem, reisen wir nach Honduras und Mexiko, wo die Flüchtlingskarawane aus Mittelamerika weiter in Richtung USA zieht. Wir erinnern an, Albert Camus, der am 7 November 1913 geboren wurde. Und wie immer unsere Sendung wird begleitet von der Musik aus Spanien und Lateinamerika, dieses Mal mit den Rhythmen von La Dame Blanche aus Kuba und La Yegros aus Argentinien, und anderen.