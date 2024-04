Maximilian Ziegler-Freisinger. Mexiko und Gran Chaco

In dieser Ausgabe sprechen wir mit Maximilian Ziegler-Freisinger über seine Fußballerfahrungen in Lateinamerika und Spanien, insbesondere in Mexiko, wo er großartige Fußballnachmittage erlebt hat. Wir reisen in den Gran Chaco, der sich in Paraguay, Argentinien und Bolivien befindet. Es ist geplant, die Ozeane mit Sauerstoff anzureichern und gleichzeitig grünen Wasserstoff zu produzieren. Das Wort des Tages ist Fußball.