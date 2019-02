María Elía aus Argentinien, Nicomedes Santa Cruz aus Peru und die Aprilwahlen in Spanien am Sonntag 17. Februar in Haltestelle Iberoamerika

Die argentinische Sängerin und Pianistin María Elía wird uns ihre Musik schenken. Sie beginnt diese Woche ihre Europa Tornee. Nicomedes Santa Cruz ist einer der bedeutendsten Namen der afroperuanischen Kultur. Wir werden durch seine Poesie und Dichtung reisen. Santa Cruz wurde am 5. Februar 1992 gestorben. Am 28 April gibt es in Spanien Wahlen: Wer wird der nächste Ministerpräsident Spaniens?. Wir landen mit Onda (nachrichtenpool Lateinamerika) in Kolumbien, wo nach dem Friedenschluss die Menschenrechtslage für Aktivist*innen hat sich verschlechtert. Das Wort des Tages ist "décima" und in unserer Haltestelle Ökologie berichten wir über die 5 Wahrheiten des Klimawandels .