Lateinamerika und der 250. Geburtstag von Beethoven und Nelson Vinot

in dieser Ausgabe gedenken wir des klassischen Popstars: Ludwig van Beethoven, zum 250. Jahrestag seiner Geburt. Und so wie es gut ist, sich an die Großen der Vergangenheit zu erinnern, ist es auch gut, sich an die Großen der Gegenwart zu erinnern, wie den chilenischen Musiker Nelson Vinot, der vor zwei Jahren sein Konzert Tierra Sagrada präsentierte. Ausschnitte ihrer Werke werden wir hören. Das Wort des Tages lautet "música".