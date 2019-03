Kulturen in Mexiko. Carmen Huarachi aus Bolivien. Octavio Paz und Ökologie am Sonntag 31. März in Haltestelle Iberoamerika

Verschiedene Hochkulturen lebten in Mexiko und prägten das Land über einen Zeitraum von etwa 3000 Jahren. Die Mexikanerin Analilia López wird diese Woche über die Bedeutung der Begegnungen der Kulturen in Mexiko sprechen. Für die Freunde der bolivianischen Literatur geht es mit unseren kurzen Lesungen weiter. Diesmal lesen wir von Carmen Huarachi einen Auzug aus der Kurzgeschichte “Die unfrisierte Göttin“. Dank Josephine Röder de Sanchez ist diese Lesung zweisprachig möglich. Wir reisen nach Mittelamerika, genauer nach Honduras. Ausserdem erinnern wir an den mexikanischen Dichter Octavio Paz, der am 31 März 1914 geboren wurde. Die Frage des Tages lautet: Wie viele Leute werden 2050 Spanisch sprechen?.