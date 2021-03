Kuba, Mexiko, Ecuador, Peru und die Welt der Kurzgeschichten

Kuba tritt in die dritte Phase der klinischen Studie seines eigenen Covid-19-Impfstoffs ein, während Mexiko ebenfalls Projekte zur Herstellung eines eigenen Impfstoffs entwickelt. Am 11. April finden in Ecuador und Peru Präsidentschaftswahlen statt. Apropos Peru: Jose Carlos Contreras Azaña wird zwei Kurzgeschichten aus seinem Buch "Das Lächeln des Schnabeltiers" lesen. Plastik im Meer kann für Meerestiere und Seevögel auf der ganzen Welt tödlich sein, wir berichten. Das Wort des Tages lautet: ornitorrinco.