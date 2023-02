Kolumbien und Brasilien. Eine Geschichte des peruanischen Schriftstellers Carlos Rengifo. Mehr als ein Drittel der Wälder des Amazonasgebiets ist durch menschliche Aktivitäten zerstört worden.

In dieser Ausgabe reisen wir nach Brasilien. Auch nach Kolumbien, wo wir das Thema der Hoffnung auf einen vollkommenen Frieden behandeln werden. In unserem Literaturteil werden wir eine Geschichte des Schriftstellers Carlos Rengifo lesen. Carlos Rengifo wurde in Peru geboren. Er studierte Kommunikationswissenschaften in Lima. Er ist u. a. Autor der Bücher "El puente de las libélulas", "Criaturas de la sombra" und "Las cachorras". Mehr als ein Drittel der Amazonaswälder ist durch menschliche Aktivitäten zerstört worden. Wir werden berichten. Das Wort des Tages ist "Erzählung".