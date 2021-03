Kolumbien, Honduras und Adolfo Bioy Casares

Warum kommt es in Lateinamerika zu den weltweit längsten Schulschließungen aufgrund des Coronavirus? Indianer in Kolumbien und Brasilien verklagen französische Supermarktkette wegen Abholzung des Amazonas. Wir tauchen ein in die Welt der andinen Legenden und erinnern uns an den argentinischen Schriftsteller Adolfo Bioy Casares, der am 8. März 1999 starb. Das Wort des Tages ist: Amazonas.