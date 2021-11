Kolumbien. Cecilia Meireles aus Brasilien. Jorge Vela aus Peru. Die Weltorganisation für Meteorologie gibt eine Katastrophenwarnung heraus 

In dieser Ausgabe reisen wir nach Kolumbien. Wir werden auch in Peru sein, und zwar im Zusammenhang mit der Einzelausstellung des bildenden Künstlers Jorge Vela "Esto no es arte es fútbol, esto no es fútbol, es arte" (Dies ist keine Kunst, es ist Fußball, es ist Kunst), die bis Ende November in Lima zu sehen ist. Wir werden der brasilianischen Dichterin Cecilia Meireles gedenken, die am 7. November 1901 geboren wurde. Die Weltorganisation für Meteorologie gibt eine Katastrophenwarnung heraus. Wir berichten. Das Wort des Tages lautet: pintura.