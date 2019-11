Kolumbien, Amazonien, Lope de Vega und Lima

In dieser Ausgabe werden wir uns mit der Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes befassen. Wir werden nach Kolumbien reisen, um uns über die Proteste in diesem südamerikanischen Land zu informieren. Lope de Vega wurde am 25. November 1562 geboren, wir erinnern an ihn. Wir besuchen Lima, wo das Finale der Copa Libertadores zwischen River Plate aus Argentinien und Flamengo aus Brasilien stattfand, und sprechen über die wirtschaftliche und soziale Bedeutung dieses Ereignisses. Das Wort des Tages lautet: Kolumbien.