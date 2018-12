Katalonien, Nicaragua, Brasilien und Juan Ramón Jiménez am Sonntag 23. Dezember in Haltestelle Iberoamerika

Wir beschäftigen uns mit Nicaragua, Brasilien und Katalonien. Wir reisen nach Südamerika, um zu erfahren, wie dort Weihnachten gefeiert wird. Wie jeder Woche die Literatur eröffnet unsere Sendung. Dieses Mal widmen wir unsere literarische Radiosequenz der kleinen Buchmesse aus Karlsruhe, dem Bücherbüffet, wegen seiner beeindruckenden Arbeit in der Welt der Literatur und Kunst in Baden-Württemberg. Und wir erinnern an den spanischen Schriftsteller Juan Ramón Jiménez, der am 23. Dezember 1881 geboren wurde.