Katalonien, Chile, Nicaragua, Alfonsina Storni

In dieser Ausgabe werden wir nach Katalonien reisen, wo die Proteste nach den Gerichtsurteile gegen neun katalanische Politiker zunehmen, und nach Chile, wo die Regierung am vergangenen Freitag den Ausnahmezustand in Santiago verhängte, nachdem Leute gegen den Anstieg der Metro-Preis protestiert haben. Wir reisen auch nach Nicaragua. Außerdem werden wir der Dichterin Alfonsina Storni gedenken, die am 25. Oktober 1938 starb. Mit DJ Mayú hören wir Musik von verschiedenen Duos, die Geschichte geschrieben haben. Wie immer informieren wir in unserem Bereich Ökologie über die tausend Möglichkeiten zum Schutz der Umwelt. Das Wort des Tages ist Cataluña.