Julio Ramon Ribeyro, Argentinien, Chile und Klima Wandel in Haltestelle Iberoamerika am Sonntag 2. September 2018

Größe Sorge um Argentinien. Die argentinische Regierung hat Schwierigkeiten, die Märkte zu beruhigen und für Vertrauen unter der Bevölkerung zu sorgen. Was ist los in Argentinien?. Gletscher gelten als das Gedächtnis der Klimageschichte. Wissenschaftler haben herausgefunden: Die Gletscher schmelzen und rutschen immer schneller ins Meer. In unserer Ökohaltestelle berichten wir über diese eigentlich unfassbare Katastrophe. In unserer literarischen Haltestelle landen wir in Peru, wo im Jahr 1929 der Schriftsteller Julio Ramón Ribeyro geboren wurde. Außerdem spielen wir wie immer die letzten Hits aus Spanien und Lateinamerika.