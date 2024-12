Juan José Arreola. Die Antarktis verändert ihre Farbe: die schlechteste Nachricht, die die Welt erhalten könnte

In dieser Ausgabe erinnern wir an den mexikanischen Schriftsteller Juan José Arreola, der am 3. Dezember 2001 verstorben ist. Wir reisen nach Argentinien. Die Antarktis verfärbt sich: Das ist die schlechteste Nachricht, die die Welt bekommen kann. Das Wort des Tages: Quantencomputer.