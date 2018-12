Jose Maria Arguedas, Mexiko, Peru und Weltklimakonferenz am Sonntag 2. Dezember in haltestelle Iberoamerika

Andrés Manuel López Obrador ist in Mexiko als neuer Präsident vereidigt worden. Was erwartet Mexiko?. Am 3. Dezember startet im polnischen Katowice die jährliche Weltklimakonferenz: Wir berichten. Der peruanische Schriftsteller Jose Maria Arguedas wird unsere literarische Haltestelle: der Autor des Buches „Todas las sangres“ ist am 2. Dezember 1969 gestorben. Manchmal ist die Fiktion irrer als jede Realität. Manchmal nicht. Aber immer wieder. Jose Carlos Contreras Azaña wird am Mittwoch, den 19.12.2018, um 18:30 Uhr im Bücherbüffet, Kaiserstrasse 58-60 Karlsruhe, sein Buch "Das Lächeln des Schnabeltiers" (La sonrisa del ornitorrinco) wieder vorstellen. Und wie immer hören wir Musik aus Spanien und Lateinamerika.