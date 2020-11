Jose María Arguedas, Diego Maradona, Peru, Bolivien und Kolumbien

Der uruguayische Dichter José Enrique Rodó pflegte zu sagen, dass ein Mann viele Männer ist, und der einzige Mann, um den wir uns nach dem Tod des besten Fussballers der Fussballgeschichte kümmern, ist der Fussballer Maradona. Deshalb erinnert die Haltestelle Iberoamerika an ihn und sagt: Wir werden dich vermissen Diego. Wir reisen nach Bolivien und Kolumbien. Ebenso nach Peru, um dem Schriftstellers José María Arguedas zu gedenken, der am 2. Dezember 1969 starb. Wir werden wie immer im Beethoven-Universum landen, um Ludwig van Beethoven anlässlich seines 250. Geburtstages zu ehren. Wie bei jeder Ausgabe werden wir auch diesmal in die Welt der Ökologie eintauchen, um das Wissen unserer Vorfahren angesichts der Pandemie unter den Amazonasvölkern zu erklären. Das Wort des Tages ist Diego Armando Maradona.