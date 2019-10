Jose Antonio Mazzotti, Roberto Laserna, Peru und Ecuador

In dieser neuen Ausgabe reisen wir nach Peru und Ecuador. Zuerst nach Lima, wo Perus Präsident das Parlament auflöst und Neuwahlen ankündigt. Dann nach Ecuador, wo Präsident Moreno wegen Protesten gegen Preiserhöhungen beim Benzinpreis den Ausnahmezustand ausgerufen hat. Wir werden auch die Poesie des peruanischen Dichters und Professors an der Tufts University in Boston, USA, José Antonio Mazzotti, würdigen. Mazzotti hat eine Reihe von Gedichtbänden veröffentlicht, darunter "Castillo de popa" und "Apu Kalypso/Palabras de la bruma", Bücher, die in dem Werk "El zorro y la luna" Poemas reunidos 1981 - 2016, gesammelt wurden. Unser Produzent Jose Carlos Contreras wird einige seiner Gedichte mit der musikalischen Begleitung des spanischen Gitarristen Miguel Alvarez lesen. Wir setzen unsere Reihe bolivianischer Literatur fort. Bei dieser Gelegenheit werden wir uns der Arbeit des Schriftstellers Roberto Laserna nähern.