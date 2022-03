José Agustín Goytisolo. Pepe Mujica. Der Klimawandel wirkt sich auf die europäischen Vögel aus

Wir erinnern an den Dichter José Agustín Goytisolo, der am 13. April 1928 in Barcelona geboren wurde. Wir reisen nach Uruguay, um ein Interview mit dem ehemaligen Präsidenten, Pepe Mujica, zu hören. Wer wird der künftige Präsident von Kolumbien sein? Die Präsidentschaftswahlen in Kolumbien finden am 29. Mai 2022 statt. Der Klimawandel wirkt sich auf die europäischen Vögel aus, wir berichten. Das Wort des Tages ist: Frieden