Jaime Sabines. Mexiko und Brasilien. Kein Ort auf der Welt ist vor verschmutzter Luft sicher

In dieser Ausgabe erinnern wir an den mexikanischen Schriftsteller Jaime Sabines, der am 19. März 1999 starb. Wir reisen nach Brasilien und werfen einen Blick auf die Situation der Frauen in Lateinamerika. Kein Ort auf der Welt ist vor verschmutzter Luft sicher. Das Wort des Tages lautet: Verzichten.