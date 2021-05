Indigene aus Argentinien. Peru, Chile und der paraguayische Schriftsteller Augusto Roa Bastos

In dieser Ausgabe reisen wir wieder in die mythologische Welt der indigenen Gemeinden Argentiniens. Wir erinnern an den paraguayischen Schriftsteller Augusto Roa Bastos. Wir berichten aus Kolumbien, Chile und Spanien, sowie aus Peru, wo am 6. Juni die zweite Runde der Präsidentschaftswahlen stattfinden wird. Das Wort des Tages lautet: decisión.