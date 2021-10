Honduras, Mexiko und der spaniche Schriftsteller Félix María Samaniego

In dieser Ausgabe reisen wir nach Honduras und Mexiko. Wir machen einen Sprung an den Pazifik und berichten über eine der größten religiösen Prozessionen der Welt: die Prozession des Señor de los Milagros in Lima. Wir erinnern uns an den spanischen Schriftsteller Félix María Samaniego. In unserer Rubrik Ökologie berichten wir, dass die Ökosysteme von Korallenriffen empfindlicher sind als bisher angenommen. Das Wort des Tages: milagro.