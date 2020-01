Georg Trakl und Huesca. Bauhaus-Bewegung. Kolumbien und Chile. Plastikmüll im Meer: Eine Katastrophe.

In dieser ersten Februar-Ausgabe reisen wir nach Kolumbien und Chile: Wir werden die Frage der Ungleichheit ansprechen. Wie viele Selbstmorde gibt es in Lateinamerika und Spanien? Wir betrachten dieses Tabuthema aus einer politischen Perspektive. Was ist die Bedeutung der Bauhaus-Bewegung? Die Bauhaus-Bewegung feierte ihr hundertjähriges Bestehen, und wir sprechen mit dem spanischen Designer und Grafiker Rafael Maza darüber. Wir erinnern an den Schriftsteller Georg Trakl, der am 3. Februar 1887 geboren wurde. Das Plastik verschmutzt unsere Meere. Was kann man dagegen tun? Das Wort des Tages lautet: Huesca.