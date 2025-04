Garcilaso de la Vega, Sant Jordi und Bmc Edicions aus Barcelona

in dieser neuen Ausgabe sprechen wir über den Schriftsteller Inka Garcilaso de la Vega, der am 12. April 1539 in Cuzco geboren wurde und am 23. April 1616 in Spanien starb. Im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der neuen Ausgabe des Buches „Die Anatomie des Wassers“ durch den Verlag Bmc Edicions aus Barcelona werden wir kurz das Fest von Sant Jordi besuchen. Wort des Tages: Rose.