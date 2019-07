Fußball Copa America, Dichter Nicolas Guillén. Honduras und Bolivien

In kaum einem Land der Welt wird Fußball so leidenschaftlich gelebt wie in Brasilien und Peru. An diesem Sonntag spielen Brasilien und Peru das Finale der Copa America und wir werden Ihnen ein wenig über diese Fanparty erzählen. Wir reisen nach Kuba, um dem kubanischen Dichter Nicolás Guillen, der am 10. Juli 1910 geboren wurde, zu ehren. Auch nach Bolivien und Honduras, um die soziale und politische Situation von diesen Ländern zu berichten. Das Wort des Tages ist "fútbol". In unserer Ökohaltestelle sprechen wir darüber, wie der Plastikmüll Umwelt und Natur zerstört.