Francisco Ayala.Mexiko, Chile und Argentinien

Diesen Sonntag werden wir gemeinsam nach Mexiko, Argentinien und Chile reisen, wo am vergangenen Sonntag eine Volksabstimmung stattfand. Wir werden der Figur des spanischen Schriftstellers Francisco Ayala gedenken, der am 3. November 2009 verstorben ist. Wir berichten über das Panorama der lateinamerikanischen Schulden. Und wie jede Woche ehren wir Beethoven, indem wir uns seine Musik anhören. In unserer Sektion Ökologie werden wir uns mit der Frage befassen, wie wir gefährdete Ökosysteme schützen können, denn wir haben seit 1970 verheerende 68 Prozent der Arten verloren. Das Wort des Tages lautet: plebiscito.