Estela Ceballos aus Argentinien, Nelson Vinot aus Chile. Uruguay und Spanien

Wissen Sie, wie sehr der übermäßige Verbrauch von Kunststoff die Umwelt schädigt? In dieser Ausgabe landen wir in Madrid und Montevideo, Uruguay. Wir werden auch der argentinischen Dichterin Estela Ceballos zuhören, die ihre eigenen Gedichte aus Buenos Aires vorlesen wird. Wir werden in Chile sein, um einen Auszug aus dem Konzert "Tierra Sagrada" zu hören, in dem uns das erste Fagott des Chilenischen Symphonieorchesters, Nelson Vinot, intensive Minuten voller Emotionen und magischer Kraft schenkt. Der Autor Jose Carlos Contreras Azaña wird uns einige Zeilen aus einer seiner Kurzgeschichten aus dem Erzählband Das Lächeln des Schnabeltiers (La sonrisa del ornitorrinco) vortragen. Und wie immer werden wir auch weiterhin die Natur verteidigen. Denn laut UNO gelangen jedes Jahr acht Millionen Tonnen Plastik in die Meere und verursachen jährlich den Tod von mehr als einer Million Vögel und fast 100.000 Schildkröten und Säugetieren.

Das Wort des Tages lautet: Mapuche