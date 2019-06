Ernesto Sábato, Chico Buarque, Yana Álvarez, La Yegros und Kumbia Queers.

An diesem Sonntag werden wir uns an den argentinischen Schriftsteller Ernesto Sábato erinnern. Sábato, Autor von "Über Helden und Gräber", wurde am 24. Juni 1911 geboren. Aus Brasilien kommt die Freude von Chico Buarque und zusammen mit ihm werden wir sein 75-jähriges Bestehen feiern. Was bedeutet in Lateinamerika Bio-Landbau? Wir werden Sie in dieser Ausgabe darüber informieren. Wo ist der argentinische Menschenrechtsaktivist Santiago Maldonado? Wir werden dazu einen Bericht von Onda Berlin hören. Die Musik kommt wie immer aus Spanien und Lateinamerika, unter anderem mit Musik von Yana Àlvarez, Kumbia Queers und La Yegros. Die zwei letztgenannte Bänds werden beim Zeltival in Karlsruhe auftreten.