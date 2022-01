Ernesto Cardenal. Mexiko und Brasilien. 2,5 Milliarden Menschen atmen verschmutzte Luft

In dieser neuen Ausgabe berichten wir über die Pandemie in den armen sozialen Sektoren Brasiliens. Wir reisen nach Mexiko. Wir werden auch des nicaraguanischen Dichters Ernesto Cardenal gedenken, der am 20. Januar 1925 geboren wurde. 2,5 Milliarden Menschen atmen verschmutzte Luft. Wir berichten. Das Wort des Tages lautet: trueno.