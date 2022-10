In dieser Ausgabe reisen wir nach El Salvador und Guatemala. Und wir werden Brasilien im Auge behalten, denn an diesem Sonntag entscheiden die Wahlen über das Präsidentschaftsamt zwischen Bolsonaro und Lula. In unserem Bereich Ökologie verteidigen wir wie immer die Mutter Erde. Das Wort des Tages: Interview.