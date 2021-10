El Salvador. Luis Cernuda aus Spanien. Die Treibhausgaskonzentrationen brechen wieder einmal alle Rekorde

In dieser Ausgabe reisen wir nach El Salvador. Wir landen in Spanien, und zwar durch den Gitarristen Miguel Alvarez aus Madrid, der uns in den Klang seiner Gitarren verliebt machen wird. Miguel Alvarez wird die Präsentation des Buches "La sonrisa el elefante marino" des peruanischen Schriftstellers Jose Carlos Contreras Azaña am Freitag, den 10. Dezember in der Volkshochschule Karslruhe musikalisch begleiten und wir gedenken des spanischen Dichters Luis Cernuda, der am 5. November 1963 verstorben ist. Die Treibhausgaskonzentrationen brechen wieder einmal alle Rekorde. Das Wort des Tages ist: Gitarre.