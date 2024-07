El Salvador. Edwin Pérez Uberhuaga und "Aquí Latinos". Der Sommer begann mit Temperaturen von 50° C

In dieser neuen Ausgabe fliegen wir nach El Salvador. Wir sprechen mit dem bolivianischen Journalisten Edwin Pérez Uberhuaga, Direktor der Zeitschrift "Aquí Latinos". Pérez Uberhuaga wurde mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet, hat mehrere Bücher geschrieben und wird über seine Projekte, sein Magazin und die Situation der Lateinamerikaner in Europa sprechen. Wir reisen in die Welt der lateinamerikanischen Legenden. In der nördlichen Hemisphäre hat der Sommer mit Temperaturen von 50° Celsius begonnen. Wir berichten. Das Wort des Tages: Temperatur.