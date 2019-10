Ecuador, Spanien, Argentinien. Miguel Delibes und Peter Handke

In unsere neue Aufgabe reisen wir nach Ecuador, weil es eine Welle von Protesten gegen den Anstieg der Benzinpreise gibt. Wir besuchen Spanien, wo am Sonntag, den 10. November 2019, Parlamentswahlen stattfinden werden, sowie Argentinien, wo am 27. Oktober Präsidentschaftswahlen anstehen. Analilia López Hernández wird uns über die Astronomie der aztekischen Kultur erzählen. Wir werden dem Schriftsteller Miguel Delibes, der am 17. Oktober 1920 geboren wurde, gedenken. Außerdem lesen wir auf spanisch ein Gedicht von Peter Handke, der diese Woche den Literatur-Nobelpreis 2019 erhalten hat. Wie immer werden wir in unserer Sequenz der Ökologie über den Schutz der Umwelt sprechen. Das Wort des Tages ist Ecuador.