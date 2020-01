"Duo Alma Gemela". Paraguay, Peru, Guatemala und Eugenio de Andrade

In dieser neuen Ausgabe reisen wir nach Paraguay und Guatemala. Wir besuchen Peru, wo am Sonntag, den 26. Januar 2020, Parlamentswahlen stattfinden werden.Nun ist das Album „Perlas“ („Perlen“) - die erste, lang erwartete CD von dem Duo Alma Gemela - endlich veröffentlicht. Das Album wird im Haltestelle Iberoamerika zu hören sein, und Natalia Volkova und Alfredo Ramírez werden mit Jose Carlos über die genannte Produktion sprechen.Außerdem reisen wir nach Portugal, um dem portugiesischen Dichter Eugenio de Andrade, der am 19. Januar 1923 geboren wurde, zu ehren.In unserer Ökohaltestelle sprechen wir darüber, wie der Plastikmüll Umwelt und Natur zerstört. Das Wort des Tages in unserer Sendung ist "alma".