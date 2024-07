Die Schriftstellerin Rosa Fierro. Die argentinische Dichterin Eunice Stefani. 5 Möglichkeiten zur Verringerung des CO2

In dieser Ausgabe reisen wir nach Argentinien. Wir sind bei unseren Kollegen von Radioactivos von Radio Rabe, Radio Bern, und sprechen mit der Autorin Rosa Fierro über ihr Buch "Die neue Heimat in Schwarz-Weiss". Wir werden uns an den Gedichten von Eunice Stefani erfreuen. Eunice Stefani wurde in Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentinien geboren. 5 Wege, um Ihren Kohlenstoff unterwegs zu reduzieren. Wir berichten. Das Wort des Tages: Kohlenstoff.