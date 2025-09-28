Die Schriftstellerin Charito Elizabeth Palacios Castro. San Salvador und Kolumbien

Haltestelle Iberoamerika

Wir reisen nach Kolumbien und San Salvador. Anschließend geht es weiter nach Südamerika, in den Norden Perus, nach Piura, um über die aus Piura stammende Schriftstellerin Charito Elizabeth Palacios Castro zu sprechen, Autorin des Buches „La niña penumbra”. Die Bedeutung des sparsamen Umgangs mit Wasser im Haushalt. Das Wort des Tages: penumbra.

Sendetermin
Sonntag, 28. September 2025 - 12:00 bis 13:00
Wiederholung
Donnerstag, 2. Oktober 2025 - 5:00 bis 6:00
Tags
Sendung: 
Haltestelle Iberoamerika