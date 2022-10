Die musikalische Kraft von Chango Funes und die Lyrik von Fernando Chiroque

Verpassen Sie diesen Sonntag nicht die Kraft und musikalische Magie von Chango Funes auf Querfunk Radio. Aus Sauce Viejo, Santa Fe, Argentinien, mit all seinem Charme, der die Zuhörer blenden wird, verspricht der in Catamarca geborene Chango Funes, die ganze musikalische Schönheit über das Radio zu verbreiten. Wir werden auch in Brasilien sein, wo am 2. Oktober die Präsidentschaftswahlen stattfinden werden. Internationale Konferenz - Grenzen überwinden, um Brücken zu bauen. Aus Paita, Peru, kommt die Poesie des jungen Dichters Fernando Chiroque. Wir erinnern uns an Alejandra Pizarnik ein halbes Jahrhundert nach ihrem Tod. Wir werden Ihnen auch den Umweltkalender für Oktober, November und Dezember 2022 vorlesen. Das Wort des Tages ist Gaspipeline.