Die kolumbianische Sängerin Adriana Holguin. Venezuela und Guatemala. Concepcion Arenal am Sonntag 27. Januar in Haltestelle Iberoamerika

Ihre Fans nennen sie die "internationale Stimme Kolumbiens", Adriana Holguin ist Gast in unserer Sendung. Sie spricht über ihre Musik und singt ein paar schöne Melodien. Wir reisen auch nach Guatemala und Venezuela um zu erfahren, wie die politische Lage in Moment ist. Weiter landen wir in Galicien, Spanien, um an die spanische Pionierin des Feminismus Concepcion Arenal, die am 30. Januar 1820 geboren wurde, zu erinnern.