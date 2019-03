Die deutschen Künstlerinnen Dorothée León und Madeleine Braunagel. José Coronel Urtecho am Sonntag 17. März in Haltestelle Iberoamerika

Die deutschen Künstlerinnen Dorothée León und Madeleine Braunagel werden am Sonntag über ihre Kunstprojekte im Interview sprechen. Sie waren gerade mit ihrer Kunst in Kuba. Dorothée León wird in den kommenden Wochen in Peru ihre nächsten Projekten bearbeiten. Wie jeder Woche eröffnet die Literatur unsere Sendung. Wir erinnern an den nikaraguanischen Schriftsteller José Coronel Urtecho, der am 19 März 1994 starb. Die Frage des Tages: Wie viel Lithium-Reserven hat Peru und Bolivien? Das Wort des Tages in unserer Sendung ist "payaso".