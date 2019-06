Die Chichamusik mit Chacalón aus Peru, Camarón aus Spanien, die Welt der Pflanzen mit D. Palla

Vor 25 Jahren starb der peruanische Sänger und Musiker Lorenzo Palacios, besser bekannt als Chacalón, der mit seiner Band La Nueva Crema für die Popularisierung der Chichamusik verantwortlich war. Haltestelle Iberoamerika wird ihm eine kleine Hommage widmen. Wir erinnern auch an den andalusischen Sänger Camarón de la Isla, der vor 40 Jahren zum ersten Mal das Lied La Leyenda del Tiempo" sang, dass den Flamenco revolutionerte.Die Pflanzen waren für Alexander von Humboldt eine Leidenschaft, ebenso wie für unseren Gast Dorothoee Palla, die von den wunderbaren Pflanzenuniversum fasziniert. Mit Dorothee Palla werden wir nun über die magische Welt der Pflanzen sprechen. Talentierte Menschen gibt es überall. Kreative Menschen, Menschen mit einem Kopf volle Ideen und vor allem zur Förderung von neue Wege gehen, neue Facetten aus der Sicht der Kreativität und des Grafikdesigns erobern. In diesem Sinne werden wir auch mit Luis Castañeda sprechen. Das Wort des Tages in unserer Sendung ist "planta". In unserer Ökohaltestelle sprechen wir darüber, wie der Plastikmüll Umwelt und Natur zerstört.