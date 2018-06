Die Aufgabe des neuen Ministerpräsidenten Spaniens, Stichwahl in Kolumbien und Erinnerung an Federico García Lorca am Sonntag 3. Juni 2018

Spanien hat ein neuen Regierungschef: Pedro Sánchez. Katalonien auch. Eine Chance?. Wir reisen nach Kolumbien, wo am 17. Juni 2018 eine Stichwahl zwischen den Kandidaten Iván Duque und Gustavo Petro stattfindet. In unserer Ökohaltestelle berichten wir über die Pestizide. Außerdem erinnern wir an den spanischen Dichter Federico García Lorca, der am 5. Juni 1898 geboren wurde.