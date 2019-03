Die argentinische Sängerin und Pianist María Elía, der spanische Schriftsteller Leandro Fernández de Moratín und Dj Mayú am Sonntag 10. März in Haltestelle Iberoamerika

Die argentinische Sängerin und Pianistin María Elía wird ein Interview in unserer Sendung am kommenden Sonntag geben. Am Freitag 22. März und Samstag 23. März wird María Elía ihe Musik in Karlsruhe präsentieren. Die DJ Mayú wird uns mit Rhythmen der Hits von gestern und heute bewegen. Sie bringt ihre Begeisterung für die Latino Musik, ihre Wurzeln und ihre verschiedenen Genres mit –Tropical, Latino Rock/Pop und Urban. Morgen Sonntag Live in Haltestelle Iberoamerika und am Freitag 22. März in Karlsruhe. Wir erinnern an den spanischen Schriftsteller Leandro Fernández de Moratín, der am 10 März 1760 geboren wurde.