Die argentinische Dichterin Anabel Martina Inda. Archäologie im Amazonasgebiet. Lateinamerikanische Comics

Über die lateinamerikanische Nachrichtenagentur Onda de Alemania werden wir mit Kollegen von Radio Parque in Uruguay sprechen. Wir hören ein Gedicht der argentinischen Dichterin Anabel Martina Inda. Lateinamerikanische Comics in Berlin. Urbane Überreste im Amazonasgebiet nach Angaben des Archäologischen Instituts in Bonn. Das Wort des Tages: cómic.