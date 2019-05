Die argentinische Dichterin Alfonsina Storni und die alten Hochkulturen in Mexiko am Sonntag 26. Mai in Haltestelle Iberoamerika

Zu den frühesten Kulturen in Mexiko gehörten die Olmeken und die Maya. Analilia López wird über diese und andere Themen der mexikanischen Kulturen sprechen: Zapoteken, Teotihuacanos, Tolteken, usw. Wir erinnern an die argentinische Dichterin Alfonsina Storni, die am 29 Mai 1892 geboren wurde. Unserer musikalischer Gast ist die Gruppe "Quitrú, familia en canto y raíces" aus Chile. Das Wort des Tages in unserer Sendung ist "Mexiko".