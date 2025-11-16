„Die Anatomie der Plastik“ des peruanischen Schriftstellers José Carlos Contreras Azaña

Haltestelle Iberoamerika

I Im Jahr 1950 betrug die weltweite Plastikproduktion 2 Millionen Tonnen pro Jahr. Heute sind es mehr als 400 Millionen. Dies sind einige der Daten, die die Hauptfigur des Buches „Die Anatomie der Plastik“ präsentiert, das am Freitag, den 21. November, in der VHS Karlsruhe vorgestellt wird. Wir reisen nach Brasilien. Das Wort des Tages: Plastik

Sendetermin
Sonntag, 16. November 2025 - 12:00 bis 13:00
Wiederholung
Donnerstag, 20. November 2025 - 5:00 bis 6:00
Tags
Sendung: 
Haltestelle Iberoamerika