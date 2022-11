Der venezolanische Dichter Rafael Cadenas und der peruanische Dichter Luis Enrique Surita. Wer verschmutzt am meisten und welche Auswirkungen hat die Klimakrise in Lateinamerika?

In dieser Ausgabe landen wir in Chile und Peru. Wir reisen zur Poesie des venezolanischen Dichters Rafael Cadenas, Gewinner des Cervantes-Preises 2022, und des peruanischen Dichters Luis Enrique Surita. In unserer Rubrik Ökologie stellen wir die Frage: Wer verschmutzt am meisten und welche Auswirkungen hat die Klimakrise in Lateinamerika? Das Wort des Tages ist: Boykott.