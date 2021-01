Der Urwald in Ecuador. Rafael Obligado und der Welt-Umweltbildungstag

In dieser Ausgabe reisen wir in den Dschungel von Ecuador. Wir werden an den argentinischen Dichter Rafael Obligado erinnern, der am 27. Januar 1851 in Buenos Aires geboren wurde. Wir berichten über die globale Erwärmung, die seit dem Industriezeitalter durch vom Menschen erzeugte Emissionen verursacht wird. Am 26. Januar ist der "Welttag der Umwelterziehung", daher lautet unser Wort des Tages: Ökologie.