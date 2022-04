Der universellste Dichter nach Dante, der Peruaner César Vallejo. Kolumbien und Costa Rica

In dieser Ausgabe würdigen wir den nach Dante universellsten Dichter, den Peruaner César Vallejo, der am 15. April 1938 starb. Wir werden in Kolumbien sein, wo am 29. Mai Präsidentschaftswahlen stattfinden werden. Wir reisen nach Costa Rica. Die Wasserstraße Paraná-Paraguay: ein Fluss für Ernährungssouveränität. Wir werden berichten. Das Wort des Tages ist Gold.