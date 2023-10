Der spanische Schriftsteller Enrique Jardiel Poncela. Kolumbien und Chile. Das Problem der Umweltverschmutzung

Wir erinnern uns an den spanischen Dramatiker Enrique Jardiel Poncela, der 1901 in Madrid geboren wurde. Wir werden nach Kolumbien und Chile reisen. Das Problem der Umweltverschmutzung: Bekanntlich hat die Erde in den letzten 150 Jahren die natürliche Struktur ihrer Atmosphäre und Hydrosphäre stärker verändert als je zuvor: Wir werden darüber berichten.